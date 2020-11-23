23.11.2020
20:24
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Коронавирус

Нужно ли проходить КТ после лечения?

Заместитель генерального директора Республиканской больницы №1 Станислав Жирков во время прямого эфира на официальной странице администрации главы и правительства РС(Я) в социальной сети Instagram сообщил, что при хорошем лечении у пациентов в 90% случаев легкие восстанавливаются, регулярное прохождение КТ не требуется.

“В основном, в 90% случаев, легкие восстанавливаются при хорошем лечении. Если показаний на КТ нет, то я считаю, что чрезмерная рентген-нагрузка плохо влияет на организм, поэтому для того, чтобы пройти КТ, обязательно должны быть показания”, — отметил Станислав Жирков.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CH7Xw-bsgdk/?igshid=1rytb8aapdml2
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