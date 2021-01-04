Нужно ли платить за поврежденный в магазине товар?

Роспотренадзору часто задают вопрос «Что делать при случайном повреждении неоплаченного товара на территории магазина»?

Если Вы случайно, без умысла, повредили принадлежащий магазину товар, например, задели бутылку вина, стоящую на полке, и она разбилась, и это произошло до момента его оплаты, то сотрудники магазина не вправе требовать у Вас оплаты ненамеренно испорченного товара. Порча принадлежащего магазину товара на его территории до момента оплаты является риском случайной гибели имущества или случайного его повреждения.



По гражданскому праву, решение вопроса о том, на кого возлагаются возможные неблагоприятные последствия случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых собственником вещей (убытки), связано с определением момента перехода права собственности (права оперативного управления).



Риск случайной гибели или порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если иное не предусмотрено договором. Следовательно, по общему правилу убытки (риск) в связи с гибелью или порчей вещей несет их собственник, но стороны могут установить в договоре иной порядок, например, что риск случайной гибели переходит на покупателя с момента уплаты ее стоимости.



Риск случайной гибели имущества или случайного его повреждения, согласно ст. 211 Гражданского кодекса РФ, несет магазин, если иное не предусмотрено договором. В данном случае, до оплаты товара в кассе, собственником является магазин.