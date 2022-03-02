Нужна помощь: в Якутске найдена раненная лошадь!

Тгк ВЯкутии сообщает, что по информации читателей, между ул. Дзержинского 22/3 и 20/1 найдена лошадь, у нее ранена нога. «Сообщили уже много куда. Бесполезно. Местные дети плачут. Жалко… Лошадка до сих пор стоит, дрожит сильно, на ножку не наступает. Около 20 часов вечера 2 марта» — пишут обеспокоенные судьбой несчастного животного якутяне.

Ранее в якутском Телеграме сообщалось, что сегодня, 2.03.2022 года, был обнаружен труп лошади (застряла и умерла, клеймо А или Д) по адресу Хатыҥ-Үрэхское шоссе 5 км. на участке Автосервиса «Сканер». Строительный округ просит откликнуться хозяину лошади по т. 89248975391

К проблемам безнадзорных собак в Якутске добавляются проблемы безнадзорных лошадей. Но у последних явно есть хозяева, которые безответственно относятся к своим лошадям.

Мэр Евгений Григорьев сообщал, что городские власти вынуждены выделить средства на обустройства штраф-стоянки для безнадзорной крупной домашней живности.