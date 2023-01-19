Нужна помощь! У семьи дотла сгорел дом — отец с ожогами в больнице

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Дорогие жители, коллеги, друзья, требуется ваша помощь!

Сегодня ночью с 18 на 19 января 2023 года в микрорайоне «Сатал» города Якутска произошел пожар – полностью сгорел частный дом нашего коллеги, товарища и просто хорошего человека Бережнева Александра Гаврильевича. В доме, помимо него, проживали супруга и двое несовершеннолетних детей, которые спаслись благодаря профессиональным навыкам мужа, отца, спасателя со стажем. Отец семейства до последнего боролся с огнем, вынес членов семьи и попытался вынести предметы первой необходимости, в результате которых он оказался в реанимации. Со слов врачей у него ожоги гортани и легких, состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Тяжело осознавать, что беда случилась с человеком, который в спасательном деле отслужил свыше 10 лет. Александр Гаврильевич в Службе спасения работает с 2009 года. Является начальником управления по делам гражданской обороны и оперативного взаимодействия. Отличник спасательной службы. Немного найдется профессий, которые пользовались бы столь безоговорочной поддержкой и уважением среди граждан, как профессия спасателя. Каждый день десятки мужественных и знающих свое дело людей по первому сигналу отправляются на помощь тем, кому это по-настоящему необходимо, тем, для кого это может стать вопросом жизни или смерти. Александр Гаврильевич не раз доказывал свой профессионализм, мужество, терпение и выносливость в разных непредвиденных ситуациях. В дыму, огне, воде, в горах и затопленных территориях он в числе первых, выполнял самую тяжелую работу по ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей. Благодаря спасателям, как Александр Гаврильевич в республике спасаются сотни людей.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям нашей республики, которые готовы помочь. В аномальные морозы (температура колеблется в пределах – 52С) нашей республики семья осталась без ничего, без документов, теплой одежды и средств к существованию. Уверены, что благородные профессии, как спасатель и пожарный, по праву достойные общественного признания и уважения, заслужили ответной благодарной помощи и поддержки в нужное для них время. Пусть дело всей его жизни, которая верна вечным человеческим ценностям – чести, отваге, готовности в любой ситуации прийти на помощь человеку, попавшему в беду, вернется ему и его семье ответной сторицей. Заранее благодарим вас за поддержку!

Денежные средства можно перечислять по номеру 89142259136 (получатель Светлана Егоровна Б. – супруга) или по реквизитам:

Валюта получаемого перевода: Российский рубль (RUB)

Получатель: БЕРЕЖНЕВА СВЕТЛАНА ЕГОРОВНА

Номер счёта: 40817810876000753161

Банк получателя: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 049805609

Корр. счёт: 30101810400000000609

ИНН: 7707083893

КПП: 143502001

ОКПО: 09287658

ОГРН: 1027700132195

SWIFT-код: SABRRU66

Почтовый адрес банка: 677027, ЯКУТСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 17

Почтовый адрес доп.офиса: 677007, Г.ЯКУТСК ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д. 56

Коллектив Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)