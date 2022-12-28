28.12.2022
18:06
926
Общество
Нужна кровь любой группы! Якутская журналистка в реанимации…
Друзья! Нужна помощь! Попова Ираида Гаврильевна (02.04.1967г.р.), ответредактор журнала «Полярная звезда», журналист, писатель, находится в реанимации РБ2 в крайне тяжелом состоянии. Борется за жизнь! Нужна кровь любой группы и плазма! Сдать нужно в Станции переливания крови по П.Алексеева 87, телефон 43-21-96. Время с 8:30 до 12:00, в пятницу до 11:00. С собой нужен паспорт, снилс и реквизиты счета для оплаты за сдачу крови. Врачу сообщить ФИО Ираиды, отделение реанимации колопроктологии РБ2 и сообщить по ватсап 89142337646
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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