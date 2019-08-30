Нужна кровь для доктора: просим помочь

Обращаемся ко всем неравнодушным якутянам и землякам из Ленского района.

Тяжело заболела наша сестра, тетя, врач-оториноларинголог Ленской ЦРБ, «Отличник здравоохранения», заслуженный врач республики и РФ Иванова Вера Ивановна, 1946 г.р.

Диагноз: Острый миелобластный лейкоз с поражением кишечника.

В данный момент она проходит лечение в Национальном центре медицины.

После проводимой химиотерапии Вере Ивановне требуется постоянное переливание крови 3 группы резус положительный. Тромбоциты хранятся всего 5 дней, поэтому кровь нужна каждый день.

Просим всех с данной группой крови, принять участие в донорстве и помочь доктору, которая большую часть своей жизни отдала спасению других людей.

Кровь можно сдавать в Медцентре (Сергеляхское шоссе, 4), отделение переливания крови, 3 этаж, с 08:30-10:30. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

С обязательной пометкой: для Ивановой Веры Ивановны.

При себе необходимо иметь паспорт и ФЛГ. Городская прописка обязательна.

Искренне верим в поддержку добрых неравнодушных людей.