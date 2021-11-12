Нуждающиеся в Якутске и пригородах получат поддержку

Заместитель главы города Якутска Наталья Степанова, начальник Управления социальной защиты населения г. Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я) Семен Матвеев провели заседание комиссии по отбору претендентов на социальный контракт.

Комиссия рассмотрела бизнес-планы 26 претендентов из Якутска и пригородов на финансовую помощь, которая будет оказана до конца текущего года. Решением комиссии по итогам рассмотрения поддержку получат 11 проектов.

Как отметила заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова, социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей, или малоимущим гражданином в целях развития бизнеса, от которого будет зависеть улучшение качества их жизни. При этом приоритетное право имеют нуждающиеся семьи, имеющие детей, в том числе многодетные семьи и семьи, имеющие ребенка-инвалида.

«Сегодня мы заслушали информацию о планах молодых людей, намеренных стать самозанятыми или индивидуальными предпринимателями. Это мероприятие нацелено на преодоление трудной жизненной ситуации. Среди представленных нам планов есть интересные, нужные для населения идеи, бизнес-проекты, именно их мы поддержали», — рассказала Наталья Степанова.

В этом году размер государственной социальной помощи на основании социального контракта по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности составляет не более 250 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — не более 100 тыс. рублей, на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации — от 3-х величин прожиточного минимума до 6-ти, сроком от 3 до 6 месяцев.

При необходимости дополнительно выплачивается 30 тысяч рублей на обучение. При этом объемы предоставления помощи на основе социального контракта в Республике Саха (Якутия) ежегодно увеличиваются. В 2020 году было выделено 303 млн рублей, в текущем году с учетом софинансирования из федерального бюджета на реализацию социальных контрактов будет направлено более 607 млн рублей, планируется заключить порядка 5 тысяч социальных контрактов.