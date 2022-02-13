«Нууччу» в «Убай»- абсурд может стать реальностью

В Якутии прислушались к призыву перепуганных общественников и срочным образом нашли мирную версию рассказа Серошевского, и ,более того, уже приступили к перемонтажу неугодного фильма. Так фотограф Виктор Ли-Фу сатирой и юмором ответил в соцсети на письмо новоявленных якутских культуртрегеров и изобразил как-бы выглядел фильм «Нуучча» с новым уважительным звучанием «Убай».

Напомним, группе якутских общественников не понравился фильм „Нуучча“. Один из них публицист, журналист Валерий Луковцев считает, что «картина провокационного характера». Мол негоже в праздничный юбилейный год показывать данную картину, «этот фильм окажет негативное влияние на республику». Камнем преткновения стало и название фильма, которое по мнению устроителей дискуссии звучит нехорошо. «Обычно мы не говорим о русских „нуучча“, — пишут они министру культуры Якутии. — Мы говорим „убайдар“, это значит „старшие братья“.

В академическом издании «Якутско-русский словарь» (Москва, 1972), составленном Институтом языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР, слово «нуучча» входит, как существительное или прилагательное, с переводом «русский». В новый многотомный нормативный «Большой толковый словарь якутского языка», который » с наибольшей полнотой охватывает лексику и фразеологию современного якутского литературного языка» слово «нуучча» также вхнесено. Думается авторитет составителя издания — ИГИиПМНС СО РАН- общепризнан.

Отметим, тенденция, которую продюсер Марианна Сиэгэн сравнила со средневековой «охотой на ведьм», появилась совсем не в Якутии.

В мировой культуре стало модным проявлять политткорректность и избавляться от «некоторой расистской и иной дискриминационной терминологии. «Государственные художественные собрания Дрездена провели ревизию экспонатов в коллекциях своих музеев и заменили оригинальные названия 143 предметов живописи и скульптуры на «более политкорректные», пишет «Российская газета» со ссылкой на «Die Welt».

Такие слова, как «эскимос», «туземец» или «цыган» исчезли из музеев: статуэтка «Черная Венера», известная также как «Чернокожая африканка с зеркалом», превратилась в «Африканку с зеркалом», жанровая придворная сценка фламандского художника XVII века Яна Фейта «Большой пес, карлик и мальчик» теперь проходит под названием «Большой пес, низкорослый мужчина и мальчик». Такие же переименования произошли в амстердамском Рейксмюсеуме.

Но не все музеи поддались абсурдным перетурбациям. В лондонской галерее Тейт заявили, что займутся переаттестацией шедевров не раньше, чем получат разрешение от покойных старых мастеров.

Браво! У Якутии таким образом появилась возможность форсированного вхождения в мировой культурный тренд методом цензуры исторической правды.