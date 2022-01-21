«Нуучча» номинирован на премию «Белый слон»😍👏

20 января стали известны номинанты на Национальную премию киноведов и кинокритиков «Белый слон» по итогам 2021 года. В список в номинации «Лучший фильм» попал якутский фильм Владимира Мункуева «Нуучча». Церемония награждения состоится 6 февраля, передает ЯСИА.

Напомним, что сюжет фильма «Нуучча» крутится вокруг якутской семьи XIX века, к которой подселяют русского каторжника. Это событие меняет их жизнь и ставит под удар будущее. Кинокартина снята по произведению Вацлава Серошевского молодым режиссером, выпускником АГИКИ Владимиром Мункуевым. А продюсерская часть была возложена на именитого режиссера, сценариста и продюсера Бориса Хлебникова.

Драма Мункуева получила положительные отзывы от обозревателей КиноПоиска в рамках престижного отечественного кинофестиваля «Кинотавр». Также картина стала лучшим фильмом года по мнению кинокритиков и киноведов Союза кинематографистов России, вошла в список лучших российских авторских фильмов 2021 года по версии «Афиши», а также получила «Хрустальный Глобус» в конкурсе East of the West («Восток-Запад») международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Стоит отметить, что в список номинантов премии «Белый слон» прошлого года попал фильм Дмитрия Давыдова «Пугало» и стал лучшим в двух номинациях. Фильм выиграл в номинации «Лучшая режиссерская работа», а также Валентина Романова-Чыскыырай получила статуэтку за лучшую главную женскую роль.