Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Эпоха длиною 30 лет

АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства. Он был главой Казахстана с 1990 года.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев в обращении к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

При этом Назарбаев заявил, что останется председателем Совбеза Казахстана.

Сообщается, что обязанности президента Казахстана будет исполнять спикер Сената Токаев.

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