Ньургуяна Эверстова: от Грозового суперлуния до Женского полнолуния — деньги, тайны и любовь

Продолжаем знакомство читателей SakhaLife с астрологом, психологом и светским энергопрактиком Ньургуяной ЭВЕРСТОВОЙ, которая специально для якутян сделала прогноз на месяц — от Грозового суперлуния 13 июля до Женского полнолуния 12 августа. Прогноз полностью авторский и составлен при помощи астрологических знаний, расклада на мистических Таро и канала внутреннего видения.

«Грозовое или иначе именуемое Волчьим суперлуние 13 июля раскатисто ворвалось в нашу и без того динамичную жизнь, затрагивая отношения на всех уровнях: деловые, личные и нравственные.

Для того, чтобы выйти с плюсом из этого периода сатурнианских, меркурианских и венерианских энергий, а также сгладить влияние теневой планеты Раху, необходимо не поддаваться эмоциональным колебаниям. Страсть, влечение, новые предложения и идеи сыплются буквально как из рога изобилия. Встанут вопросы переезда, странствий, контрактов в других местностях. Период до 18 августа благоприятен для указанных авантюр, но при условии, что вы не будете «сжигать мосты», оставив пути отхода в нынешнем месте. Младшие партнёры, подчиненные, родные и люди по статусу, возрасту или рангу ниже вас, могут доставлять хлопоты. Львам и Стрельцам особенно важно услышать эти советы и запастись здравомыслием.

Для восполнения инвестиционных потерь, если таковые имеются, вам необходимо «латать дыры» в бюджете из других источников. Но для этого необходимо перестроиться и прокачать свои знания, умения, деловые связи и навыки. Есть риск совершить ошибки ввиду дилетантства из-за отвлекающих факторов. Освоив цифровую инновационную экономику, человечество переходит в этап так называемой «знаниевой» экономики, бум которой придётся на 2023-2025 гг. В 2025 году новая научно-техническая революция, связанная с биоинжинирингом, программированием, IT, космопространством и альтернативными энергоресурсами. Будет пересматриваться понятие «Потребление» в глобальном смысле, не за горами к нему новые подходы. Эта информация актуальна тем, кто выбирает профессию. До октября же традиционно доходными остаются бизнес в сфере строительства, сервиса, поставки материалов и различных агентских услуг.

Успеха добьются те, кто проявит трудолюбие, доброжелательность и упорство. Особенно это касается Близнецов, Весов и Водолеев — если Вы культивируете в себе данные качества, то сделаете прорыв в делах.

Те, кто хочет изменить образ жизни, избавиться от вредных привычек и уныния — начинайте с 14 июля.

Расширение круга знакомств сулит удачу в амурных делах. У женщин есть риск попасть в любовный треугольник. Также будет волновать статус перехода отношений на новый уровень с действующим партнером. Мужчины могут воспылать чувствами к женщинам, которые не проявляют активной заинтересованности в их адрес. Но стоит вам повысить свой ментальный и материальный капитал, подкрепив эти действия галантными ухаживаниями, презентами, и дама проявит в вашу сторону взаимный интерес.

Всем важно в этот период не замыкаться в себе, выйти из парадигмы эгоцентричности, заменив его на поиск вариантов совмещения интересов личных и общественных. Учитесь смело проговаривать свои чувства, идеи, планы. Не бойтесь просить и проявлять любознательность. Практикуйте сострадание, если чувствуете в себе силы помочь. Это время активных действий. Ибо уже скоро настанет время получения результатов своих осознанных и неосознанных действий, но об этом в следующий раз.

Сейчас же я хочу пожелать вам взглянуть на этот мир сквозь призму трепетных ожиданий и амбициозных устремлений!»

Шепот небесных светил записала с любовью для вас, @yanaeverest