Ньургун Скрябин вышел в финал чемпионата Беларуси

В первый день соревнований чемпионата Беларуси по вольной борьбе состоялись предварительные и полуфинальные поединки в пяти весовых категориях у мужчин, а также среди женщин – сообщает «Спорт Якутии». Из якутских легионеров на ковре выступил серебряный призер чемпионата Европы Ньургун Скрябин. Титулованный якутянин в весовой категории до 65 кг провел три схватки, которые завершил за явным преимуществом.

В первом круге Скрябин за одну минуту разобрался с Ильей Рогозовым (10:0), во второй схватке с таким же счетом Ньургун одолел Данилу Широкова. А в полуфинальной схватке якутянин победил Анатолия Громыко. Счет поединка 11:1.

Финальные поединки в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 пройдут 13 января. Соперником Ньургуна Скрябина в схватке за золото будет мастер спорта Владислав Койко.

Также, сегодня, в весовой категории до 61 кг вступят в борьбу якутяне Арыйаан Тютрин и Андрей Бекренев.