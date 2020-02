Ньургун Скрябин серебряный чемпион Европы!

View this post on Instagram

Видео @byastinov_news «Я долго шёл к этой медали» • Интервью Ньургуна Скрябина (65 кг) после финала чемпионата Европы по вольной борьбе в Риме✊️✊️✊️✊️ . #sakhalife #ньургунскрябин #вольнаяборьба #победа #победители #якутяне #рим #белоруссия #Якутия