02.01.2023
09:20
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Общество

Ньургун Боотурбут кыайыы-хотуу түсчүтэ буоллун!🙌🏼

Бүлүү куорат олохтооҕо Александр Комаров анал байыаннай дьайыыларга сылдьар саха уолаттарыгар анаан Ньургун Боотуру хаарынан оҥорбут😍

Биһиги көрдөхпүтүнэ, дьиҥнээх шедевр👍🏼 Ньургун Боотурбут үүммүт сылга кыайыы-хотуу түсчүтэ буоллун!🙌🏼

Фото: тгк Кыым
Источник: тгк Кыым
Один комментарий на «Ньургун Боотурбут кыайыы-хотуу түсчүтэ буоллун!🙌🏼»
  1. Мария 02.01.2023 09:47

    Александр Комаров уус илиилээх утуе киьи эбит, улэтин монетизируйдуура буоллар хайгаллаах дьыала буолуо этэ, киниэхэ сакаастаан кыьынны парка5а хаар оноьукка.

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