“Ньургун Боотур” в новом прочтении на сцене Театра оперы и балета

Побывав на оперном спектакле «Ньургун Боотур», еще раз убеждаешься, насколько монументально и величественно олонхо, это шедевральное произведение народа саха, имеющее многовековые традиции.

Эта постановка – седьмая по счету и, пожалуй, отличается от предыдущих многим: значительно большим количеством артистов и профессиональных творческих коллективов, новациями в оформлении сцены и оригинальными костюмами, где-то весьма далекими от наших северных представлений. Как всегда, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РФ Андрей Саввич Борисов, поставивший оперу, был на высоте. Поражают его эпический размах и вселенский масштаб, а также эклектичность – в костюмах артистов, хора и других исполнителей проглядываются мотивы Древней Скифии, Китая, православной Руси. Мне кажется, что при всем при этом все каноны олонхо и аутентичность культуры народа саха соблюдены, не зря в консультантах главного режиссера значатся два супер специалиста: консультант по этническому вокалу и драматургии олонхо – народная артистка Российской Федерации и Республики Саха, художественный руководитель актерской студии при Театре Олонхо и по совместительству супруга режиссера Степанида Ильинична Борисова, а консультант по обрядовой культуре нашего народа – доктор исторических наук, профессор, археолог и этнограф, признанный крупный специалист и ученый в области этнографии и культуры народов Якутии Розалия Иннокентьевна Бравина.

Еще одна особенность – поскольку опера входит в программу празднования 100-летия Якутской АССР, ее премьера с аншлагами прошла на самых знаменитых театральных подмостках двух столиц: в Большом театре Златоглавой и Мариинском театре Северной Пальмиры. И его премьерный показ на родной сцене достойно завершил мероприятия Года культурного наследия народов России.

Немаловажным обстоятельством является то, что расходы на постановку оперы полностью профинансированы Министерством культуры России.

Если обратиться к истории, то вкратце можно сказать так:

Музыкальная драма известных якутских композиторов Марка Жиркова и Генриха Литинского впервые была поставлена на сцене Якутского музыкально-драматического театра в 1940 году. Музыкальный и фольклорный материал для оперы предоставил знаменитый олонхосут Устин Нохсоров (1907-1951), исполнявший в спектакле роль богатыря Айыы Дьурагастая.

Первая национальная опера-олонхо «Нюргун Боотур» создана основоположником якутской музыкальной культуры – первым композитором Марком Николаевичем Жирковым в 1947 г. на основе одноименной музыкальной драмы. В 1957 г. состоялось ее легендарное представление на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в рамках Декады якутской литературы и искусств. Первые исполнители оперы использовали в своих партиях традиционное пение, так называемый стиль «дьиэрэтии». В наши дни певцы поют в академическом стиле с некоторыми элементами народного пения. Сюжет оперы объединяет разные мотивы якутских эпических сказаний (олонхо), переработан в оперное либретто народным писателем Якутии Дмитрием Кононовичем Сивцевым-Суорун Омоллооном. На протяжении всего этого времени в «Нюргун Боотуре» выходило несколько поколений якутских певцов. До настоящего времени в репертуаре театра был спектакль в постановке главного режиссера театра, заслуженного артиста Республики Саха (Якутии) Прокопия Неустроева. Главную партию якутского богатыря свыше 40 лет исполнял народный артист России и Республики Саха (Якутии) Иван Степанов (из Всемирной сети).

И хотя опера исполняется на якутском языке, но она понятна каждому зрителю независимо от национальности, потому что сопровождается синхронными титрами на русском языке на бегущей строке.

Сам я смотрел эту оперу в варианте 70-х годов, и вот теперь спустя полвека стал свидетелем нового прочтения классического произведения. В общем и целом, как неискушенный в высокой театральном искусстве рядовой зритель, должен высказать свое почтение и крикнуть «Браво!» авторам-постановщикам и всей труппе Саха театра оперы и балета, собравшим на одной сцене лучшие творческие силы республики.

После спектакля я попросил поделиться своими впечатлениями более сведущих в музыкальной культуре друзей и знакомых.

Капиталина Алексеева, публицист, руководитель волонтерской группы “Антирак: поддержка выживших”:

В эти дни якутяне получили прекрасный подарок, приуроченный к 100-летию ЯАССР – это опера “Ньургун Боотур”, народный эпос, творение большого Мастера. Честно говоря, я пошла на спектакль как бы поддавшись всеобщему ажиотажу, для общего развития, скажем прямо. От моих детей из Москвы уже были хвалебные отзывы, поэтому как-то была подготовлена к приятию. Но то, что увидела и услышала, превзошло все мои ожидания. Оказывается, можем, если хотим. Конечно, создателям такого шедевра потребовалось вложить много кропотливого труда, естественно, не один день и не одна ночь (почти языком олонхо начала говорить). Но это того стоило! Костюмы просто бесподобны, я разглядывала их до мелочей, все в тему, все как надо по моим скромным понятиям. Оркестр просто ЗВУЧАЛ!!! Он у нас есть, оказывается! Зрителям для восприятия и понимания очень помогли титры переводов текста олонхо. Мой англоязычный зять Питер Кларк просмотрел всю оперу с восторгом. Не зная языка саха, он все понял по действиям артистов. И это правда! Так была убедительна игра актеров, не только звонкие красивые голоса наших молодых солистов, но и их артистизм. В общем, полный восторг! Сколько костюмов надо было сшить, украсить, расшить узорами, причем не как попало, а как НАДО! Спасибо создателю шедевра Андрею Борисову! Спасибо всем, кто участвовал в этой работе! Те, кто был, запомнят на всю жизнь этот вечер с Ньургун Боотуром, который принес благополучие, свет и мир людям! Так будет и у нас тоже!

С ней согласна Катерина Кларк, выразившаяся кратко и емко:

Получили сегодня истинное удовольствие! Шикарные костюмы, сценография, хор, оркестр, балет – замечательно!!! Были на этой опере в Москве в театре Станиславского лет 15 назад. Конечно, эта постановка намного лучше.

Юрист и общественник Мария Гаврильева связала премьеру со своим детством:

— На память приходит воспоминание из моего далёкого детства: в нашей семейной библиотеке книга Платона Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный», такая солидная, с красивым переплетом и красочными иллюстрациями, занимала одно из почетных мест на полке рядом с книгой О. Бетлингка «О языке якутов». И, конечно же, мы выросли на тех идеалах, что Туйаарыма Куо – самая красивая, ее друг Үрүҥ Уолан – самый отважный, а Ньургун Боотур на своем белом коне – самый храбрый и непобедимый, что добро обязательно победит зло, а боотур Верзнего и Срединного мира – злых духов из Нижнего мира, и у сказки всегда будет счастливый конец. И вот 28 декабря, как раз накануне Нового 2023 года, мне с мамой довелось попасть на премьеру оперы «Ньургун Боотур» на сцене Государственного театра оперы и балета в постановке нашего талантливого режиссера Андрея Борисова. Мы восхищены мастерством наших артистов, хочется отметить исполнение Зинаиды Колодезниковой (Туйаарыма Куо), Александра Емельянова (Нюргун Боотур), Анегины Дьяконовой (Кыыс Кыскыйдаан), Феодосии Шахурдиной (Аан Алахчын Хотун), Григория Петрова (Сорук Боллур), Александра Дьячковского-Саарын (Айыы Ойууна). Впечатляют декорация, оркестр (дирижер – Николай Пикутский), своеобразная подача темы, какие-то совершенно фантастические костюмы, современные движения в танцах – все это дает ощущение пребывания в каком-то ином измерении, где нет времени, все движется как будто в космическом пространстве. Масштабно, великолепно, хочется еще раз посмотреть спектакль и прочувствовать каждую деталь, что хотел передать МАСТЕР! Воистину, великолепный подарок к юбилею республики! Браво!

Думаю, с нашими респондентами согласятся многие! Было бы хорошо показать спектакль по национальному телевидению, а еще лучше – снять киноверсию нашего шедевра для грядущих поколений.

Исполнители:

Ньургун Боотур, могущественный богатырь – Александр Емельянов

Туйаарыма Куо – Екатерина Корякина

Юрюн Уолан, богатырь Среднего мира – Дмитрий Кырдал

Тюёнэ Могол, старейшина племени – Юрий Баишев

Кюн Кюбэй, его супруга – Айталина Адамова-Афанасьева

Уот Усутаакы, могущественный богатырь Нижнего мира – Егор Колодезников

Кыыс Кыскыйдаан, его сестра – Анегина Дьяконова

Аан Алахчын Хотун, дух дерева жизни Аал Луук Мас – Феодосия Шахурдина

Айыы Умсуур, удаганка, небесная покровительница и сестра Ньургун Боотура – Прасковья Герасимова

Айыы Дьурагастай, богатырь Среднего мира – Юрий Баишев

Сорук Боллуры, посыльные: Григорий Петров, Евгений Готовцев, Александр Донской

Айыы Ойууна, жрец – Александр Дьячковский-Саарын

Ырыа Чагаан – Петр Бучугасов

Подруга Туйаарымы Куо – Виктория Евлева

Запевала – Николай Ефимов

Удаганки – артистки Театра олонхо

Симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д. К. Сивцева – Суорун Омоллоона

Ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии»

Хор Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко

Артисты и музыканты Театра олонхо

Дирижер – Константин Хватынец

АВТОРЫ И ПОСТАНОВЩИКИ

Музыка Марка Жиркова и Генриха Литинского

Либретто Дмитрия Сивцева-Суорун Омоллоона по мотивам олонхо Платона Ойунского и якутских эпических сказаний

Автор спектакля и режиссер-постановщик – Андрей Борисов

Дирижер-постановщик – Константин Хватынец

Оркестровка – Руслан Мурсякаев

Художник-сценограф – Михаил Егоров

Художник по костюмам – Сардаана Федотова

Художник по свету – Сергей Шевченко

Видеоконтент – Вячеслав Ефимов

Балетмейстер-постановщик – Екатерина Тайшина

Хормейстер – Октябрина Птицына

Режиссер – Руслан Тараховский

Дирижер – Николай Пикутский

Ответственный концертмейстер – Алишер Салединов

Ассистент режиссера – Татьяна Саввинова

Консультант по этническому вокалу и драматургии олонхо – Степанида Борисова

Консультант по обрядовой культуре народа саха – Розалия Бравина

Продюсер проекта – Алексей Садовский