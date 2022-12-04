«Ньургун Боотур» произвел фурор в Санкт- Петербурге и принес двойную победу

Из Санкт-Петербурга в эти дни пришли новости о солисте Государственного театра оперы и балета, народном артисте Республики Саха (Якутия) Александре Емельянове.

2 декабря якутский баритон с большим успехом выступил в главной партии Ньургуна Боотура в одноименной опере-олонхо в авторской версии режиссера Андрея Борисова на сцене Мариинского театра-2.

4 декабря пришло радостное известие о завоевании Диплома Гран-при Александром Емельяновым в Международном открытом онлайн-конкурсе стран СНГ «В единстве мы сильны», проводимом в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу». Солист оперы стал победителем в двух номинациях: «Вокал» с новой песней «Российские орлы» и «Песни из репертуара Иосифа Кобзона» с исполнением песен из кинофильма «17 мгновений весны». Председателем жюри является народный артист России Бедрос Киркоров.

Организацию и проведение Конкурса поддержали: Администрация Президента РФ, Российская академия наук, Министерство обороны РФ, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., межрегиональные общественные организации – Федерация Космонавтики России и Совет Героев СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинград. Обл.

Поздравляем Александра Емельянова с двойной победой, а также авторов песни «Российские орлы» Алексея Калининского-Лунгха, автора слов Лидию Глазкову, звукостудию «Хатынчан» за видеоролики. Песня благодаря Александру Емельянову вышла за пределы республики и зазвучала на просторах России.

Пресс-служба ГТОиБ РС (Я) Фотографии Кристины Новгородовой