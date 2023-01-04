04.01.2023
12:20
408

Природа

Ну какава красота, какава красота🤩🤩

❄️✨В этот морозный январский день предлагаем Вам погрузиться в волшебную атмосферу зимней Якутии.

Фото: Видеозарисовка Нины Слепцовой
Источник: тгк Ulus.media

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