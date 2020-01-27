Нравится ли Владимиру Солодову в Якутии?

Во время «прямого эфира» в Инстаграм пользователи спросили у председателя правительства Якутии Владимира СОЛОДОВА, нравится ли ему в Якутии?

Премьер незамедлительно ответил : «Очень нравится!». Владимир Викторович сказал, что он получает большое удовольствие от работы, ведь для него в данный момент именно работа – главное. «Для меня очень важно, когда я вижу результат того, что делаю», — ответил премьер.





