НПФ «Алмазная осень» проиндексировал негосударственные пенсии АЛРОСА

АО «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» с 1 июля провело плановую индексацию негосударственных пенсий, назначенных в рамках пенсионной программы АЛРОСА.

Средний уровень индексации составил 6,39%. Для сравнения, средневзвешенная ставка по вкладам/депозитам на срок свыше 3 лет, по данным Банка России, на конец первого полугодия 2020 г. составляла 4,79% годовых.

Конкретные коэффициенты индексации зависят от условий негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с которыми пенсионерам компании назначена выплата.

Индексация назначенных негосударственных пенсий в АО «НПФ «Алмазная осень» проводится ежегодно с 1 июля. Её размер напрямую зависит от результатов инвестиционной деятельности фонда за предшествующий год. По итогам 2019 года доходность фонда превысила прошлогоднюю инфляцию в 3 раза.

Выплата с учётом проведённой индексации начнётся согласно графику с 1 сентября текущего года. Пенсионеры фонда, которые ещё не подавали заявление на выплату за 2020 год, могут это сделать через Личный кабинет на официальном сайте фонда www.npfao.ru.

Всего на 30 июня 2020 года негосударственную пенсию в АО «НПФ Алмазная осень» получают 22 388 человек, суммарный объём выплат за первое полугодие текущего года составил 762,5 млн руб.