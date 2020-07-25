НПФ «Алмазная осень» перешел к новому собственнику

Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» 20 июля 2020 года зарегистрировал переход права собственности на акции АО «НПФ «Алмазная осень» от АК «АЛРОСА» (ПАО) к АО «НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления»

В результате сделки 99,75% акций НПФ «Алмазная осень» перешли в собственность НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления». После закрытия сделки между акционерами заключено акционерное соглашение. Оно предусматривает в течение трех лет с момента его подписания запрет на поглощение или присоединение Фонда без согласия всех акционеров, а также право акционера, владеющего оставшимися 0,25% акций, на участие в работе Совета директоров Фонда. По окончании указанного срока основной акционер выкупает оставшиеся акции и становится единственным акционером Фонда.

В компетенцию Совета директоров Фонда внесено особое условие, согласно которому инвестиционная политика, инвестиционная стратегия, инвестиционная декларация Фонда определяются только по единогласному решению всех его членов.

В декабре 2019 года Наблюдательный совет АЛРОСА принял решение о продаже принадлежащих компании акций негосударственного пенсионного фонда Алмазная осень. Реализация непрофильного для алмазодобывающей компании актива профессиональному участнику рынка призвана способствовать дальнейшему развитию фонда на благо его клиентов, большинство которых составляют сотрудники и ветераны компании, и обеспечить самой АЛРОСА положительный экономический эффект.

Для клиентов Алмазной осени смена мажоритарного акционера ничего не меняет. «Фонд, как и прежде, продолжит тесное сотрудничество с предприятиями группы АЛРОСА. Продажа принадлежащих АЛРОСА акций Фонда не влияет на исполнение обязательств перед клиентами, подавляющее большинство которых – бывшие и нынешние работники алмазодобывающей компании. Все договоры обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с законом, будут действовать в полном объеме. Это касается всех без исключения договоров – как подписанных ранее, так и тех, которые будут заключены в будущем. Лично я свои пенсионные сбережения, как и раньше, буду держать в Алмазной осени», – подчеркнул генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.