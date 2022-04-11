Ножом в спину мужа ударила жительница Аллаихи

В полицию Аллаиховского района поступило сообщение, что в медицинское учреждение доставлен местный житель с ножевой раной в спину. Участковыми уполномоченными полиции установлено, что вред здоровью пострадавшему причинила его 43–летняя супруга.

Выяснилось, что в день происшествия супруги распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой потерпевшая один раз ударила ножом мужа в спину.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью после совместного распития спиртных напитков совершается близкими потерпевших (родственниками, друзьями, соседями). Любого человека в состоянии алкогольного опьянения следует воспринимать как возможного агрессора: настроение у него быстро меняется, он ведет себя неадекватно и не может себя контролировать. Поэтому никогда не пытайтесь с ними говорить и тем более спорить.