Ножи таттинского кузнеца произвели в Москве фурор

Якутский кузнец из Таттинского улуса Александр Ючюгяев принял участие в международной выставке «Клинок – традиции и современность» в Москве с 22 по 25 октября. Мастер стал обладателем трех наград, передает ЯСИА.

Выставка-продажа «Клинок – традиции и современность» проходит в стране с 2000 года. Ежегодно производители демонстрируют лучшие работы — художественные, авторские, коллекционные и антикварные клинковые изделия, а также спортивные, туристические, охотничьи и столовые ножи.

В этом году в мероприятии принял участие кузнец из Таттинского улуса Якутии Александр Ючюгяев. Как он признается, с начала открытия выставки гости и участники заинтересовались его изделиями и в первые часы он продал более 10 ножей.

«Из необычных изделий мы представили клинки с ножнами из кожи осетра и налима, которые почти все раскупили. Кроме того, малые ножи (быhычча) и стандартные якутские ножи также пользовались большим спросом. В целом от выставки остались только позитивные эмоции, познакомились с новыми людьми, научились многому новому. В следующий раз придем подготовленные еще лучше», — делится кузнец.

Традиционно «Клинок – традиции и современность» включает не только выставку работ мастеров, но и конкурсы, в которых ножи оцениваются в различных категориях. Так, Александр Ючюгяев стал победителем в трех номинациях:

— 1 место в номинации «Национальный якутский нож» (длина клинка 150-200 мм);

— 2 место в номинации «Национальный нож»;

— 3 место в номинации «Национальный якутский нож».