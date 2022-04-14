Ножи, электрошокер и другие запрещенные предметы пытались пронести в суд якутяне

Судебными приставами за прошлую неделю пресечены попытки проноса 16 запрещенных предметов в здания судов

В целях принятия исчерпывающих мер по исключению фактов проноса гражданами и участниками судебного процесса в здания судов оружия, боеприпасов и других опасных предметов, во всех судах организован индивидуальный досмотр граждан с помощью стационарных и переносных металлодетекторов.

Так, судебными приставами специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов по г. Якутску за прошлую неделю не допущен пронос 16 запрещенных предметов в здания судов: 10 колюще – режущих предметов, 1 электрошоковое устройство, 4 газовых баллона и 1 легковоспламеняющаяся жидкость.

Судебные приставы напоминают: посетители суда обязаны в полном объеме исполнять Правила поведения граждан в районных (городских) и мировых судах.

В рамках данных правил посетители ОБЯЗАНЫ:

— при входе в здание суда сообщать судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов (далее — судебные приставы по ОУПДС) о цели своего прибытия и предъявлять документ, удостоверяющий личность, в развернутом виде, а также судебное извещение (при его наличии);

— проходить досмотр с использованием технических средств, проводимый судебными приставами по ОУПДС, и предъявлять им для проверки ручную кладь (сумки, портфели, папки и т.п.);

— соблюдать установленный порядок деятельности суда и нормы поведения в общественных местах;

— бережно относиться к имуществу суда, соблюдать тишину, чистоту и порядок в зданиях и служебных помещениях суда;

— выполнять требования и распоряжения председателя суда, лица, его замещающего, заместителя председателя суда, судей, администратора суда, работников аппарата суда, судебных приставов по ОУПДС в суде, залах судебных заседаний, не допуская проявлений неуважительного отношения к ним и другим посетителям суда.

В случае неисполнения законного распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, нарушитель привлекается к административной ответственности в соответствии со ст. 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС», что влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В случаях выявления фактов нарушения общественного порядка посетителями в зданиях суда они могут быть удалены, задержаны и переданы судебными приставами по ОУПДС в органы внутренних дел с составлением протокола об административном правонарушении.

Необходимо отметить, что судебные приставы по ОУПДС в целях поддержания общественного порядка и пресечения преступлений и правонарушений в суде имеют законное право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в порядке, определенном Федеральным законом № 118 «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации».