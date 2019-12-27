Ноябрьские газовики отправили новогодние подарки детям в Якутию

Приглашенные гости тщательно готовились к празднику: большинство ребят пришли на утренник в маскарадных костюмах

В преддверии Нового года ООО «Газпром добыча Ноябрьск» провело благотворительные акции для детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также подопечных социальных учреждений.

По сценарию главный волшебник — Дед Мороз — спас детей от жестокого короля и вернул им радость и счастье

Предприятие вручило более 1000 детских новогодних подарков. Часть из них отправились в Якутию и на Камчатку – регионы, участвующие в реализации Восточной газовой программы ПАО «Газпром».

Даже самые стеснительные малыши преодолевали свою робость и присоединялись к играм и веселью

В ЯНАО состоялись детские благотворительные утренники. Ребята встречались со сказочными персонажами, водили хороводы вокруг елки и радовались подаркам.

Дети остались довольны и волшебством, и приключениями

Уже традиционно детей поздравлял Омский драматический театр «Галерка». Актерская труппа представила спектакль «Волшебная шарманка Деда Мороза». А после представления сказочные герои провели для юных гостей веселые конкурсы с играми и танцами. В завершение утренника каждый ребенок получил подарок.

«Для нашего предприятия организация подобных новогодних праздников — добрая традиция, — комментирует заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ Андрей КОЛЕСНИЧЕНКО. — В первую очередь, мы стараемся порадовать тех детей, кому нужны особые забота и внимание. Надеюсь, яркий и эмоциональный праздник запомнится им надолго».

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Создание Якутского центра газодобычи в первую очередь направлено на обеспечение газом российских потребителей. С его развитием будут созданы необходимые условия для газоснабжения и газификации населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.