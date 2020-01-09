09.01.2020
16:24
344
Красота & Здоровье
Новыми узорами будет выткан новый день…
В этом году «Камелек» решил порадовать своих покупателей свежими узорами.
В магазине — новое поступление посуды.
Ждём вас в гости! Работаем в прежнем режиме.
Представляем чайный сервиз на 6 персон.
Цена:6241₽
#подарок #национальнаякухня #национальнаяпосуда #камелекдаритрадость #красота #сделановякутии #сахаиьитэ
Фото: ТПК "Камелек"
Источник: ТПК "Камелек"
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