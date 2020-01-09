Новыми узорами будет выткан новый день…

В этом году «Камелек» решил порадовать своих покупателей свежими узорами. В магазине — новое поступление посуды. Ждём вас в гости! Работаем в прежнем режиме. Представляем чайный сервиз на 6 персон. Цена:6241₽ #подарок #национальнаякухня #национальнаяпосуда #камелекдаритрадость #красота #сделановякутии #сахаиьитэ

Фото: ТПК "Камелек" Источник: ТПК "Камелек"

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