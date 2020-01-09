09.01.2020
16:24
344

Красота & Здоровье

Новыми узорами будет выткан новый день…

В этом году «Камелек» решил порадовать своих покупателей свежими узорами.

В магазине — новое поступление посуды.

Ждём вас в гости! Работаем в прежнем режиме.

Представляем чайный сервиз на 6 персон.

Цена:6241₽

#подарок #национальнаякухня #национальнаяпосуда #камелекдаритрадость #красота #сделановякутии #сахаиьитэ

Фото: ТПК "Камелек"
Источник: ТПК "Камелек"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх