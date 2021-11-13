Новыми талисманами «Детей Азии» станут леопард и тигр

На центральной площади Владивостока открыта стела с часами обратного отсчёта до VII Игр «Дети Азии». Памятный знак установлен у монумента «Борцам за власть Советов». Эта церемония стала завершающим этапом в программе визита руководителей спортивных делегаций стран-участниц игр.

В семинаре, проходившем в столице ДВФО с 11 по 12 ноября, приняла участие и делегация Якутии, учредителя этого праздника спорта и дружбы между народами. Встречу вел губернатор Приморья Олег Кожемяко.

19 стран присутствовали на семинаре очно: Бангладеша, Камбоджии, Непала, Индонезии, Республики Корея, Монголи, Армении, Сирии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Иордании, Шри-Ланки, Азербайджана, а также представители регионов России – это Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, Республики Башкортостан, Татарстан и Саха (Якутия). Многие страны приняли участие в режиме онлайн-конференции.

Самыми обсуждаемых явились вопросы, связанные с организацией проживания детей-спортсменов в Приморье. Под эти цели планируется задействовать, в том числе, мощности Всероссийского детского центра «Океан».

Гостям представили талисманов нынешних спортивных игр — это амурский тигр и дальневосточный леопард. В рамках подготовки будет обновлена инфраструктура города и отремонтированы спортивные объекты. Также предстоит большая работа по составлению культурной программы. Игры «Дети Азии» — это нечто большее, чем просто забеги, секунды и награды. Это — мероприятие дружбы между странами.