14.01.2022
11:54
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Общество

Новый зоозащитник Сардана Авксентьева повелела строить приюты для бродячих собак

Как все знают из опроса на нашем сайте, жители Якутии против эвтаназии собак 🤗

Депутат Госдумы — новая Сардана Авксентьева подтвердила это мнение в своем староновогоднем выступлении, и призвала активнее строить приюты для бродячих собак в Якутии в соответствии с «законом Бурматова». И не верить злым языкам 🐕🐕🐕💃

Сардана Владимировна заверяет: НИКТО из жителей Якутии не поддерживает эвтаназию животных ☝😊

Фанаты новой зоозащитницы — восхищены 👏

Смотрим видео:

Источник sardanaavksentieva В эти дни работаю в родной Якутии, вот мой вам краткий отчет

Источник: https://www.instagram.com/p/CYq3jtuqPJ2/
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