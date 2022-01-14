Новый зоозащитник Сардана Авксентьева повелела строить приюты для бродячих собак

Как все знают из опроса на нашем сайте, жители Якутии против эвтаназии собак 🤗

Депутат Госдумы — новая Сардана Авксентьева подтвердила это мнение в своем староновогоднем выступлении, и призвала активнее строить приюты для бродячих собак в Якутии в соответствии с «законом Бурматова». И не верить злым языкам 🐕🐕🐕💃

Сардана Владимировна заверяет: НИКТО из жителей Якутии не поддерживает эвтаназию животных ☝😊

Фанаты новой зоозащитницы — восхищены 👏

Смотрим видео:

Источник sardanaavksentieva В эти дни работаю в родной Якутии, вот мой вам краткий отчет