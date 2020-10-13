Новый знакомый горожанки совершил нехороший поступок

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница столицы Якутии. По словам потерпевшей, во время её отсутствия неизвестный, разбив окно, проник в квартиру, расположенную на первом этаже, и похитил ценные вещи. Общий материальный ущерб составил 31 600 рублей.

В ходе поквартирного обхода полицейские установили, что у соседки потерпевшей часто гостил неизвестный мужчина. Соседка поначалу отрицала данный факт, но потом подтвердила, что ранее познакомилась с ним через социальную сеть. При этом женщина, кроме имени, ничего не знала о новом знакомом.

На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОРККиУАМТ МУ МВД России «Якутское» совместно с уголовным розыском отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Полицейские задержали его в одной из гостиниц города.

Установлено, что подозреваемый, когда приходил в гости к новой знакомой, приметил соседнюю квартиру. Выждав момент, когда потерпевшая будет отсутствовать, он разбил окно и проник в чужую квартиру. Злоумышленник похитил золотые и серебряные сережки, фотоаппарат, ноутбук, планшет, сотовый телефон и копилку с мелочью.

Часть похищенного изъята и будет возвращена владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.