Новый знак на границе Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов

На границе Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов устанавливается новый въездной знак, сообщает тгк @yakutia_kp. Для жителей двух районов ожидается большое событие — торжественное открытие новой асфальтированной автодороги Нижний Бестях — Чурапча и стелы въездного знака. Форма въездного знака имеет смысловую нагрузку — солнце (круг) восходит над алаасами, озерами и холмами чурапчинских земель (ступенчатые элементы). Также круг отсылает к спортивной истории чурапчинцев — ковер вольной борьбы и форма медалей. Фото: @churapchinsky

Фото: @churapchinsky Источник: тгк @yakutia_kp.

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