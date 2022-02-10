10.02.2022
11:28
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Общество

Новый законопроект Бурматова «развяжет» руки волонтерам?

Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов со своими коллегами  Алексеем Гордеевым и Александром Хинштейном внесли на рассмотрение еще один законопроект. Касается он, естественно, строительства приютов для безнадзорных животных. Но – при  государственно-частном партнерстве. 

Об этом он сообщил в своем аакаунте в Инстаграм: «Это даст возможность выделять муниципальную землю и предоставлять доступ к подключению коммуникаций при строительстве приютов по упрощенной процедуре. Норма существенно развяжет руки волонтёрам, позволив им получать муниципальную землю и подводить коммуникации к своим приютам».

Владимир Бурматов считает, что это позволит привлечь к строительству приютов частных инвесторов, социально-ответственный бизнес, а муниципалитетам — эффективнее решать проблему нехватки приютов для безнадзорных животных.

Напомним, что Советом  Думы было поручено подготовить изменения в законодательстве, которые позволят решить проблему бродячих собак и не допускать  их нападения на людей. Рабочую группу по принятию поправок к закону об ответственном обращении с животными возглавил Владимир Бурматов.

Фото: со страницы @burmatoff
Источник: SakhaLife
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