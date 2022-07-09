Новый закон о навозе одобрил СФ

На фото: скульптура из навоза Михаила Боппосова

Совет Федерации на заседании 8 июля 2022 года одобрил закон о побочных продуктах животноводства, который призван устранить противоречия в действующем законодательстве, из-за которых штрафуют животноводческие предприятия, сообщает портал Ветеринария и жизнь.

«Причиной для разработки данного закона явилась правовая неопределенность при отнесении навоза и помета сельскохозяйственных животных или к отходам производства III–V класса опасности, или к продукции, из которой производятся органические удобрения», – сообщил в своем выступлении первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Как ранее пояснял «Ветеринарии и жизни» гендиректор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев, по обращению с навозом и пометом есть инструкции Минсельхоза и Минприроды. Из этих документов следует, что если сельхозпредприятие перерабатывает навоз и помет в органические удобрения, то не должно лицензировать эту деятельность и платить за негативное воздействие на окружающую среду, поскольку в этом случае навоз не признается отходом. Однако существует точка зрения Росприроднадзора. По мнению этого ведомства, навоз и помет являются отходами, на обращение с которыми надо получать лицензию и платить сборы за вредное воздействие на окружающую среду. Если этого не делается, предприятие штрафуют.

Сергей Митин привел показательный пример с сельхозпредприятием «Гвардия» из Ставропольского края. Это предприятие Росприроднадзор оштрафовал на 7,3 млрд рублей при годовом обороте в 5,6 млрд руб. Причем предприятие выполняло все технологические нормы, уточнил Сергей Митин.

«С аналогичными проблемами в Совет Федерации обратились руководители большинства сельскохозяйственных субъектов Российской Федерации, обратились все без исключения ассоциации сельскохозяйственного производства России», – добавил сенатор.

Закон дает определение понятию «побочные продукты животноводства». Это навоз, помет, подстилка и стоки. Документ также дает определение, что такое обращение, хранение, переработка, транспортировка и использование побочных продуктов животноводства.

По новому закону побочные продукты животноводства не являются отходами. Исключение – если во время проверки выявят нарушение требований к обращению с побочными продуктами животноводства. Перечень этих требований установит правительство.

«Важно отметить, что закон не снижает требования к состоянию охраны окружающей среды. Более того, он систематизирует и четко определяет все природоохранные мероприятия, которые обязан делать сельхозпроизводитель», – отметил сенатор.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. Для его реализации будет разработано пять нормативных актов, сообщил Сергей Митин.