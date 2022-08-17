Новый якутский фильм «Наша зима» — поэтическая драма о любви

24 ноября на якутских экранах выйдет фильм Степана Бурнашева «Биьиги кыьыммыт» («Наша зима»), получивший грант Sinet Sakhawood

Картина рассказывает о семейной паре, которая прожив десять лет, решается разойтись. Съемки фильма проходили зимой прошлого года и, стоит отметить, велись в 56-градусные морозы.

Как рассказывает режиссер Степан Бурнашев, в планах участие в фестивалях, а также прокат в других регионах и городах России. В фильме снимались Зоя Багынанова, Петр Андреев, Георгий Бессонов, Гаврил Менкяров, Изабелла Егорова, Мария Тастыгина, Елена Маркова, Айталина Цыпандина, сообщает тгк Sinet Spark.

27 августа в День Российского кино начнется ежегодный сбор заявок на получение грантов «Sinet Sakhawood 2022». Заявки можно отправить на игровые и документальные картины, анимацию и многосерийные фильмы