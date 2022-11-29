Новый якутский фильм «Кэрэни көрбүт»(«Не хороните меня без Ивана»)

Якутские режиссеры представят новый фильм «Кэрэни көрбүт» («Не хороните меня без Ивана»). Фильм основан на реальных событиях и повествует о жизни первого якутского художника Ивана Попова и его друге Степане Бересекове, который страдал от летаргического сна Премьерный показ состоится 22 декабря, сообщает тгк @ulusmedia

Фото: тгк @ulusmedia Источник: тгк @ulusmedia

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