Новый якутский фильм «Дьулуур: мас-рестлинг» — вышел трейлер

Спорт на пределе: в сети опубликовали официальный трейлер якутской спортивной драмы «Дьулуур: мас-рестлинг».

В сети опубликовали официальный трейлер фильма «Дьулуур: мас-рестлинг», который выйдет в широкий прокат 3 марта 2022 года.

В ленте рассказывается история молодого парня Дьулуура, который̆ после армии возвращается в родную деревню в Якутии, где его ждут бабушка и маленькая сестренка Кюннэй. Неожиданно для себя Дьулуур принимает участие в местных соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная трагедия перечеркивает все планы на будущее.

В фильме снялись хорошо известные актеры Республики Саха (Якутия): Гаврил Менкяров («Посланник с небес»), Иннокентий Луковцев («Нууча», «Надо мною солнце не садится»), Роман Дорофеев, Айталина Лавернова, Владимир Михалев и др. Также в проекте приняли участие легендарные спортсмены Анатолий Баишев и Иван Белолюбский, а также актер Владимир Епифанцев («В клетке»), который в фильме заговорил на якутском языке.

Режиссером фильма стал Валентин Макаров. Продюсерами картины выступили Филипп Абрютин, Оксана Лахно и Иннокентий Луковцев. Фильм создан Продюсерским центром «Молодежные инициативы» совместно с Кинокомпанией «Скаzка», творческим объединением «Ayar aat», киностудией «Саха Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ.

«Дьулуур: мас-рестлинг» — первый якутский фильм, созданный при поддержке Министерства культуры РФ. Кроме того, созданию картины содействовали Федерация мас-рестлинга и Правительство РС(Я).

Ссылка на трейлер фильма «Дьулуур: мас-рестлинг» —

Страница фильма: https://mediapole-studio.ru/dzhulurmas-restling