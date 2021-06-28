28.06.2021
17:36
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Культура

Новый выпуск Ксении Собчак о якутском кино

На YouTube-канале известной телеведущей Ксении Собчак опубликован новый выпуск ее шоу, посвящённый якутскому кино.

Напомним, журналистка в марте этого года специально приехала в Якутию. За несколько дней она взяла интервью у многих кинодеятелей республики, в том числе и у Дмитрия Давыдова — триумфатора престижного кинофестиваля «Кинотавр» в 2020 году в Сочи.

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Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3278891
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