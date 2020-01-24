Новый виток в деле Саакяна

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Товары Саха Якутместпрома» Смбата СААКЯНА.

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем названного общества, умышленно, в нарушение требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки, разрешения на строительство блока № 6 объекта «Многоквартирный жилой дом с соцкультбытом в 72 квартале г. Якутска» путем заключения договоров долевого участия незаконно привлек денежные средства физических лиц для строительства указанного объекта на общую сумму свыше 207 млн.руб. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).

По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Якутского городского суда от 30.10.2019 обвиняемый оправдан.

Не согласившись с данным решением, государственный обвинитель обжаловал приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Верховным судом Республики Саха (Якутия) доводы апелляционного представления прокурора признаны обоснованными, оправдательный приговор Якутского городского суда по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Товары Саха Якутместпрома» отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение.