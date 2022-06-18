Новый виток развития Верхоянского здравоохранения

В августе текущего года в Верхоянском районе в селе Сайды откроется новая врачебная амбулатория, которая уже строится за счет федеральной программы «Развитие здравоохранения». Об этом и многом другом в преддверии дня медицинского работника рассказал в интервью SakhaLife заместитель главного врача по экономическим вопросам ГБУ РС (Я) «Верхоянская ЦРБ» Владислав ИВАНОВ.

— Скажите, что за федеральная программа, на какой срок она рассчитана?

— Благодаря поддержке главы республики Айсена НИКОЛАЕВА, который уделяет большое внимание Арктике, и совместной работе с министерством здравоохранения республики, наша Верхоянская ЦРБ впервые за долгие годы вошла в большую федеральную программу «Развитие здравоохранения». Программа государственная и рассчитана до 2025 года. За счет государственных средств будет построено в текущем году два больших объекта, это новая врачебная амбулатория в селе Сайды и ФАП в селе Хайысардах. Врачебную амбулаторию в планах запустить в августе, а ФАП в конце сентября.

Оба объекта будут компактными, отвечающими всем современным тенденциям и оснащены новым медицинским оборудованием. Программа ежегодно требует корректировок, поэтом в целом могу сказать, что запланировали мы более пяти объектов, готовится необходимая документация.

— Помимо федеральной программы, что еще удалось сделать за последние годы?

— В системе здравоохранения я работаю с апреля 2020 года. По приглашению Владимира ДОКТОРОВА (главный врач Верхоянской ЦРБ – ред.) стал заместителем главного врача по экономическим вопросам. Могу сказать, что благодаря совместной командной работе, нам удалось решить множество вопросов и дать новую перезагрузку нашему арктическому здравоохранению.

Во-первых, мы ликвидировали кредиторскую задолженность 2018-2019 гг. по коммунальным услугам перед ГУП ЖКХ РС (Я) на сумму более 19 миллионов рублей.

Во-вторых, решили самый большой и сложный вопрос по проезду граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно. Сумма задолженности составляла более 3 миллионов рублей.

Погашена задолженность по выплате стипендий студентам, заключившим договора о целевом обучении в медицинском университете и колледже на сумму 2,3 млн. руб. Это наша поддержка будущих специалистов, которые приедут в Верхоянский улус оказывать медицинскую помощь.

С уверенностью констатирую, что на сегодняшний день в разрезе расходов задолженность у ГБУ РС (Я) «Верхоянская ЦРБ» полностью отсутствует.

Помимо вышеперечисленного, в рамках федеральной и республиканской программы нашей команде удалось получить дополнительные средства в размере 12 миллионов рублей на капитальный ремонт большого перинатального здания в Батагае. Его планируется в дальнейшем оборудовать под здание хирургии.

— На отчете правительства министр здравоохранения обещала в этом году отправить к вам новый мобильный лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» на базе автомашин «КамАЗ». Он прибыл в район?

— Мобильный лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» уже прибыл. Благодаря новому мобильному комплексу, наши специалисты оказывают медицинскую помощь по району. Проводятся осмотры в женском кабинете, ведется необходимый сбор анализов, так как есть мобильная лаборатория, аппараты УЗИ и рентген.

Более того, за последние два года к нам прибыло три автомобиля. В том числе скорая, которая полностью оснащена необходимым оборудованием.

— На сегодня вами и вашей командой проделана большая работа по улучшению качества медицинских услуг в районе. Вы готовы покинуть пост заместителя главного врача, в случае победы на осенних выборах главы района, на которые вас выдвигает «Единая Россия»?

— Действительно, я был выдвинут местным политсоветом партии кандидатом на предварительное голосование, в котором одержал победу. Следующий этап – выдвижение партией на выборы главы Верхоянского района. Буду участвовать, настроен на победу.

С уверенностью говорю, в случае избрания я и дальше планирую прилагать все усилия для развития этого жизненно важного направления. Здоровье населения – главный приоритет для общества и власти. Мы будем продолжать наращивать темпы по улучшению качества медицинских услуг для нашего населения.

— Что пожелаете коллегам в преддверии дня медицинского работника?

— Дорогие мои коллеги! От всей души поздравляю работников структур здравоохранения нашей страны – врачей, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, служащих и весь персонал отрасли, с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Люди, посвятившие себя сохранению здоровья и жизни своих сограждан, пользуются почётом и уважением в любом обществе. Этот праздник по праву можно считать днем всенародного признания благородного труда врачей, медицинских сестер, всех работников здравоохранения, кто сердцем чувствует боль и страдания людей и помогает сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь.

Ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, а порой и подлинные чудеса.

Уважаемые коллеги! Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии в достижении поставленных целей, душевного равновесия и гармонии!