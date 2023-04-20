Новый видеоклип певца Эрхаана о якутских бойцах

Эстрадный певец Эрхаан, в миру известный как Аркадий Николаев, выпустил видеоклип на песню «Эр хоһуун хотойбут» («Наш храбрый орёл») в поддержку якутских бойцов. Напомним, что сын певца военнослужащий, находится в зоне СВО. При создании музыкального ролика использовались кадры, снятые в зоне проведения специальной военной операции.

Эрхаан вместе с ещё одним исполнителем из Якутии Kitjah (Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан уола) провели два концерта для военнослужащих на линии соприкосновения в феврале 2023 года. Творческий дуэт таким образом решил поддержать моральный дух бойцов, в том числе старшего сына Эрхаана.

Словами для песни послужили стихи Маргариты Егоровой из сборника для участников СВО «Эргиллиҥ кыайыы көтөллөөх» («Возвращайтесь с победой»). Всего в книгу вошло 51 стихотворение. Свои творения отправили авторы из более 20 районов республики