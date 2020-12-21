Новый успех якутского кино

Фильм якутского режиссёра Дмитрия Давыдова «Пугало» и исторический эпик Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» вошли в лонг-лист престижной XIX национальной кинопремии «Золотой орёл». Обе картины претендуют за звание победителя в номинации «Лучший игровой фильм». Помимо этого два короткометражных фильма Анастасии Борисовой — «Ийэ» и «Сулус», будут бороться за право войти в список номинантов премии в категории «Лучший короткометражный фильм». Якутяне также представлены среди претендентов на лучшие режиссерские и актерские работы.

Напомним, кинопремия «Золотой орёл» была учреждена в 2002 году Национальной киноакадемией кинематографических искусств и наук России. Проводится на ежегодной основе.

Недавно опубликовали рекомендательный список художественных и документальных фильмов, сериалов и мультфильмов, которые могут стать номинантами XIX премии. Примечательно, что в лонг-лист главной премии за «Лучший игровой фильм» вошли два якутских фильма — «Пугало» и «Тыгын Дархан». Следует отметить, что конкуренцию им составят «Доктор Лиза», «Конференция», «Китобой», «Блокадный дневник», «Стрельцов», «Глубже!» и другие фильмы. Всего в данной категории заявлены 33 картины.

Помимо этого режиссеры якутских драм — Дмитрий Давыдов и Никита Аржаков, заявлены в качестве претендентов в номинации «Лучшая режиссёрская работа». Конкуренцию им составят Алексей Учитель, Андрей Кончаловский, Валерий Тодоровский, Федор Бондарчук, всего 30 кинорежиссёров.

Ещё одним приятным моментом стал тот факт, что исполнительница главной роли в фильме «Пугало» Валентина Романова-Чыскыырай также заявлена в одной из главных номинаций — «Лучшая женская роль», где ей придётся бороться за право войти в тройку номинантов с 27 актрисами. Среди них Чулпан Хаматова, Светлана Ходченкова, Юлия Высоцкая.

Исторический эпик «Тыгын Дархан» также может попасть в короткий список технических наград — «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая работа художника по гриму и пластическим эффектам».

Помимо этого в число номинантов в категории «Лучший короткометражный фильм» могут попасть две якутские короткометражные картины Анастасии Борисовой — «Ийэ» и «Сулус». В число претендентов в этой категории вошла работа Ланы Влади «Сера» по рассказу популярного писателя Дмитрия Глуховского, которая получила приз 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. Количество картин в лонг-листе — 33.

Важно подчеркнуть, что члены Экспертного совета Национальной киноакадемии страны отберут для каждой категории наград по три номинанта, кроме категории «Лучший игровой фильм», в которой традиционно отбираются пять кинокартин. Сама церемония награждения победителей состоится 22 января 2021 года.