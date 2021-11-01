Новый успех Ивана Одинцова 😍👏

Студент II курса Якутской балетной школы (колледжа) им. А. и Н. Посельских Иван Одинцов стал лауреатом IV Международного фестиваля-конкурса «Малый Нуреевский» проводимый Башкирским хореографическим колледжем имени Рудольфа Нуреева.

Фестиваль проходил в Уфе с 29-31 октября в формате конкурса в номинациях классический и народно-сценический танец. В качестве жюри и гостей были приглашены выдающиеся деятели хореографии России, Австрии и Франции.

Об этом Иван поделился в своем инстаграме.

Дальше-больше🥇🥇🥇я очень рад что смог собраться и показать то что могу, но надо работать дальше, а пока хочу сказать спасибо за поддержку всем и за подготовку @khonren,@dimasakha71✊🏻

Поздравляем Ивана и желаем ему дальнейших успехов!