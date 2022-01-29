Новый уровень развития кардиологической, онкологической и инфекционной служб Якутии

Перспективы развития специализированных служб – кардиологической, онкологической и инфекционной – рассмотрены 28 января на совещании у Главы Якутии Айсена Николаева.

«Мы должны поднять на новый уровень работу специализированных служб, – поставил задачу Айсен Николаев. – Вопросы принятия стратегии развития здравоохранения республики до 2030 года, реализации региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, комплектования высокопрофессиональными медицинскими кадрами, исполнение указа укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения на Десятилетие здоровья должны быть в центре внимания Минздрава и правительства республики».

Строящийся Кардиососудистый центр должен стать головным учреждением единой системы кардиологической службы, реализующим комплексный подход к лечению заболеваний сердца, сосудов головного мозга. Для развития кардиологической службы, по словам министра здравоохранения Якутии Лены Афанасьевой, в республике актуализирован региональный план маршрутизации пациентов ключевых групп сердечно-сосудистых заболеваний. Внедряются алгоритмы диспансеризации населения для выявления группы риска по развитию острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Объём персонифицированных видов диагностики будет нарастать, в том числе такого комплексного исследования как кардиогенетика. Ещё одно направление – развитие кардиореабилитации пациентов, перенёсших острый коронарный синдром, операции по коронарному шунтированию и другие хирургические вмешательства на сердце.

При введении онкологического центра на 180 коек и поликлиники на 210 посещений повысится уровень активного выявления, современной диагностики и лечения от злокачественных новообразований. Большое внимание онкологи уделяют скринингу – открыты кабинеты онкоскрининга. Планируется расширить проект «Онкодесант» для выявления онкобольных в районах, в том числе северных и арктических. Хорошо зарекомендовали себя Центры амбулаторной онкологической помощи, к 2023 году в Якутии будет работать 18 таких центров. В планах – внедрение жидкостной биопсии при злокачественных образованиях лёгкого, совершенствование лекарственной противоопухолевой и радиотерапевтических методов лечения, системы реабилитации и паллиативной помощи.

Большой объём задач предстоит решить в развитии инфекционной службы региона – в республике имеется только детская инфекционная больница, нет отдельной инфекционной больницы для взрослого населения, работает отделение на 100 коек на базе Якутской республиканской клинической больницы.

Только 7% коек в республике являются боксированными, предназначенными для госпитализации и проведения лечебно-диагностических мероприятий пациентов с инфекционными заболеваниями, в капитальном ремонте нуждаются 19 корпусов инфекционного профиля.

Для решения задач необходимо создание головного учреждения – Республиканской инфекционной клинической больницы, что позволит повысить эффективность лечения пациентов с инфекционными и паразитарными заболеваниями. Проектно-сметная документация разработана и проходит экспертизу. Глава поручил после получения ПСД подать заявку на финансирование строительства объекта из федерального бюджета, чтобы начать строительство в 2023 году.

Айсен Николаев отметил, что развитие специализированных служб будет способствовать внедрению и увеличению объёмов высокотехнологичной медицинской помощи и поручил рассмотреть вопрос дополнительного финансирования высокотехнологичной медпомощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования с учётом вводимых объектов здравоохранения.