Новый уровень диагностики в Нерюнгринской ЦРБ

Одним из направлений, предусмотренных «Стратегией развития здравоохранения Нерюнгринского района» является переход на новый уровень диагностической службы в Нерюнгринской ЦРБ.

После предстоящей реконструкции в современный диагностический центр превратится весь первый этаж блока «Б». Здесь разместится дежурная клинико-диагностическая лаборатория, отделение инструментальной диагностики, центральное стерилизационное отделение, кабинеты функциональной диагностики и ангиографическая операционная. Все диагностические службы будут располагаться рядом, что создаст удобство в диагностике и консультации.

Абсолютно «новым словом» в здравоохранении Нерюнгри за всю его историю станет впервые создаваемая в блоке «Б» экстренная клинико-диагностическая лаборатория. Она будет рассчитана на 250 тысяч исследований в год по гематологии, иммунной гематологии, биохимии и общеклиническим исследованиям. Второе подразделение той же лаборатории – отделение инструментальной диагностики, которое проводит более 1,5 тысяч исследований в год. В него войдут бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия.

В соответствии с «дорожной картой» реализации «Стратегией развития здравоохранения Нерюнгринского района», капитальная реконструкция блока «Б» больничного комплекса будет произведена раньше, чем начнется реконструкция блока «А». Тем не менее, часть работ в блоке «А» уже проведена, что стало возможным, благодаря специальной подготовке помещений и своевременному поступлению в Нерюнгринскую центральную районную больницу через Минздрав Якутии (министр Лена Афанасьева) современного оборудования.

Одним из первых в Нерюнгринской ЦРБ стало создание на первом этаже блока «А» больничного комплекса отделения лучевой диагностики. Это отделение включает в себя современные рентген-аппараты компьютерные томографы, ангиографическую операционную, кабинет МРТ и другие аппараты. Их назначением стала правильная и своевременная диагностика с помощью современных методов. В рамках реконструкции больничного комплекса всё это теперь располагается в одном месте.

Телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс «Italray» с функцией рентгеноскопии позволяет проводить ряд исследований на самом современном уровне. Аппарат, действие которого уже испытали на себе многие нерюнгринцы, является универсальным решением для всех видов исследования в общей рентгенологии. Он предназначен для выполнения рентгенографии, томографии и рентгеноскопии. С помощью вертикальной стойки становится возможным выполнять исследования в любом положении пациента и его исследуемой области.

В том же отделении лучевой диагностики установлены аппараты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографического комплекса. Для этого еще весной 2020 года было произведено усиление несущих конструкций в подвале под кабинетом с расчетом на максимальный вес аппарата МРТ – 5,6 тонны.

Задача аппарата МРТ — создание условий для раннего и точного выявления заболеваний. МРТ-диагностика – это неинвазивный (то есть без внутреннего вмешательства) метод исследования, который позволяет получить информацию о состоянии и структуре внутренних органов человека. С помощью МРТ исследуются головной и спинной мозг, костная, мышечная и суставная система, органы брюшной полости и таза, уши, глаза, сердце, система кровеносных сосудов, в отдельных случаях грудная клетка и легкие. МРТ дает возможность, обрести наиболее точную информацию об особенностях анатомии человеческого организма, внутренних органов, эндокринной системы, а также возбудимости тканей. Возможность точно определить место развития паталогического процесса и объема произошедших повреждений, становится основным преимуществом процедуры МРТ при обнаружении злокачественных опухолей и обследования сосудов. МРТ дает возможность обнаружить онкологические заболевания и другие не менее опасные болезни, замерить быстроту кровотока и течение спинномозговой жидкости.

«Магнитно-резонансный томограф «Philips Prodiva» мощностью 1,5 Тесла позволяет обеспечивать точную современную диагностику, при этом не дающую лучевую нагрузку на пациента. Аппарат обладает возможностью развернуть снимок в любой проекции и посмотреть исследуемые органы с любой стороны. Можно увидеть любую глубину исследуемого участка, поэтому диагностика заболеваний выходит на качественный новый уровень. Согласно полученным данным, врач устанавливает диагноз и проводит соответствующее лечение. Диагностика с помощью МРТ особенно актуальна в онкологии и неврологии, где особенно важны точное и максимальное раннее выявление болезни», – рассказал главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Алексей Яворский.

В том же блоке установлен и работает ангиографический комплекс. Ангиограф в Нерюнгринскую ЦРБ был доставлен по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

«В 2023 году работы по капитальной реконструкции объектов здравоохранения в городе Нерюнгри идут особенно активно. Задача продолжающейся «перезагрузки» медицинских учреждений здравоохранения, осуществляемой по поручению главы Якутии Айсена Николаева – повышение качества, доступности и удовлетворенности жителей уровнем оказания медицинской помощи, снижение показателя смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Все эти цели прописаны в национальном проекте «Здравоохранение», в соответствии с которым активно развивается медицинская сфера в Нерюнгринском районе», — сообщил главный врач Алексей Яворский.