Новый указ Путина

Владимир ПУТИН подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей мобилизованным и военным, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ, сообщает Российская газета.

Президент поручил кабмину определить порядок осуществления этой выплаты, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа.