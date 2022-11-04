04.11.2022
11:11
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Официально

Новый указ Путина

SakhaLife.ru.

Владимир ПУТИН подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей мобилизованным и военным, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ, сообщает Российская газета.

Президент поручил кабмину определить порядок осуществления этой выплаты, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа.

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — говорится в документе.

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