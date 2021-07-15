Новый указ Ил Дархана

В Якутии по 30 августа 2021 года включительно продлены ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня.

Указом вводятся изменения в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19.

Так, вносится уточнение о том, что при посещении организаций, включённых в реестр безопасных зон («COVID-free» зоны), граждане, вакцинированные от Covid-19, или имеющие отрицательный результат теста методом ПЦР или ИХА, полученный не ранее чем за 72 часа до посещения таких заведений, могут не соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.

Работники при выходе на работу из отпусков обязаны пройти тест на коронавирус и предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной ПЦР или ИХА. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до дня выхода на работу из отпуска. Такой тест можно не сдавать, если отпуск был продолжительностью 2 календарных дня и менее, и гражданам, вакцинированным от коронавируса, и переболевшим коронавирусом в течение шести последних месяцев.

В свою очередь, работодатели обязаны допускать на работу работников после отпусков, за исключением отпусков продолжительностью 2 календарных дня и менее, только при предъявлении отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа. Данное требование не распространяется на вакцинированных от коронавируса и переболевших коронавирусом в течение шести последних месяцев.

Организации, осуществляющие лабораторные исследования граждан на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР или методом ИХА, обязаны передавать сведения о результатах таких исследований в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 27.03.2021 № 452. Такое требование внесено в целях внедрения системы контроля за действительностью справок о результатах ПЦР и ИХА-тестов.

С 24 июля 2021 года граждане должны предъявлять QR-код, полученный через Единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», при посещении COVID-free» зон.

Организации, обязанные проверять наличие у граждан отрицательного теста, полученного методом ПЦР или ИХА, должны проверять QR-код, предъявляемый гражданами, также через Единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус».