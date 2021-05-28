Новый указ главы Якутии

В Якутии до 15 июня 2021 года включительно будут продлены ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий указ сегодня подписал глава Республики Айсен Николаев.

Согласно указу, в целях недопущения распространения на территории Якутии CОVID-19 до 15 июня 2021 года включительно будет продлён срок приостановления деятельности ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов, развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах, аттракционов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Также до 15 июня 2021 года включительно сохраняются масочный режим и нормы социального дистанцирования.

Указ вступит в силу с 1 июня 2021 года.

Подробно с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28 мая 2021 года № 1873 «О внесении изменения в пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» можно ознакомиться здесь.