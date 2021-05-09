09.05.2021
12:51
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Общество
Новый указ главы Якутии
Новый указ подписал сегодня глава Якутии Айсен Николаев. С 10 мая получившим вакцину будут предоставлены дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы: в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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