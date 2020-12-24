Новый указ главы РС(Я)

Сегодня, 24 декабря, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об объявлении в Якутии 31 декабря 2020 года выходным днём. Напомним, что вчера в ходе заседания Государственного Совета президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» объявить 31 декабря 2020 года выходным днём.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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