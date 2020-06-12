Новый учебный год в школах начнется в очном формате 1 сентября

Как отмечается, школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования будут работать с учетом требований Роспотребнадзора.

Российские школы и колледжи планируют начать учебный год 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг министр просвещения РФ Сергей КРАВЦОВ.

«Что касается 1 сентября. Мы готовимся <…> к тому, что 1 сентября учащиеся придут в свои школы. Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора. Мы проведем просветительскую работу с родителями, учениками«, — сказал Кравцов.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля субъектам РФ рекомендовали завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов — до 30 мая, 9 и 11 классов — до 5 июня.