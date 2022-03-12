Новый томограф и первая свая для Чурапчинской ЦРБ

Сегодня в Чурапче забита первая свая больничного комплекса. Объект планируется ввести в 2023 г. Средства на финансирование строительства предусмотрены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Также, по данной программе в поликлинике Чурапчинской больницы установили новый компьютерный томограф. С открытием КТ кабинета население будет получать квалифицированную диагностическую и консультативную помощь на месте.

В торжественном мероприятии приняли участие Кирилл Евгеньевич БЫЧКОВ, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия); Степан Анатольевич САРГЫДАЕВ, глава муниципального образования «Чурапчинский (район)»; Павел Павлович КЫЛАТЧАНОВ, министр строительства Республики Саха (Якутия); Надежда Тимофеевна ФЕДОРОВА, заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия); Гаврил Юрьевич СКРЫБЫКИН, первый заместитель генерального директора ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»; работники районной больницы и жители Чурапчинского улуса.

Артем Ксенофонтов, главный врач Чурапчинской ЦРБ: «16-срезовый компьютерный томограф поставлен и установлен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Новый аппарат начнёт работу уже с понедельника. Для жителей нашего района это значимое событие».

Напомним, всего по программе модернизации первичного звена компьютерные томографы закуплены для Намской, Горной, Усть-Алданской, Чурапчинской, Томпонской больниц.

Надежда Тимофеева, замминистра здравоохранения Якутии: «Разрешите от имени министерства здравоохранения поздравить медицинских работников и жителей Чурапчинского района с долгожданными событиями — стартом строительства новой больницы и открытием кабинета компьютерной томографии. Сегодня глава и правительство региона ставят главную задачу — повышение качества оказания медпомощи. Надеемся, что строительство завершится в установленные сроки и население будет получать медицинскую помощь в комфортных условиях».