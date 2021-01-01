01.01.2021
20:08
505

Светская хроника

Новый стиль министра Ирины Высоких

Министр предпринимательства, туризма и торговли Якутии Ирина ВЫСОКИХ в последнее время сменила свой стиль, который, как выяснилось, не все одобряют.

Если раньше очаровательный министр всегда выглядела прекрасно, при этом вполне отвечая деловому дресс-коду, то теперь она одевается более сдержанно.

И вместо топов под жакет теперь носит закрытые водолазки под самый подбородок. Теперь ни один депутат не сможет отвлечься на открытые части ее тела.

При всем при этом Ирина Высоких все равно прекрасно выглядит. Она заметно постройнела, и водолазки ей очень идут.

Депутат Ил Тумэна Петр АММОСОВ заявил на мероприятии коммунистов, что теперь они научились работать в соцсетях и «искрят в интернете».

Тем временем, якутянки продолжают в соцсетях флеш-моб #яиринавысоких, выставляя свои фото в откровенных декольте, тем самым поддерживая министра Высоких.

Алевтина ЭВЕРСТОВА
Леся ЛАРЧУК
Ирина ЕФИМОВА
Елена БОДУНОВА
Еленушка Елена
Людмила Попова
Айсена НИКИТИНА

Министр Ирина Высоких: Травля продолжается…
Флешмоб #яиринавысоких набирает обороты
Айсен Николаев прокомментировал инцидент в Ил Тумэне
#яиринавысоких: Якутские соцсети взорвались парадом декольте
Инцидент в Ил Тумэне рассмотрит комиссия по депутатской этике
Грудь министра взволновала депутатов
Фото: Из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх