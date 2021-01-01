Новый стиль министра Ирины Высоких

Министр предпринимательства, туризма и торговли Якутии Ирина ВЫСОКИХ в последнее время сменила свой стиль, который, как выяснилось, не все одобряют.

Если раньше очаровательный министр всегда выглядела прекрасно, при этом вполне отвечая деловому дресс-коду, то теперь она одевается более сдержанно.

И вместо топов под жакет теперь носит закрытые водолазки под самый подбородок. Теперь ни один депутат не сможет отвлечься на открытые части ее тела.

При всем при этом Ирина Высоких все равно прекрасно выглядит. Она заметно постройнела, и водолазки ей очень идут.

Депутат Ил Тумэна Петр АММОСОВ заявил на мероприятии коммунистов, что теперь они научились работать в соцсетях и «искрят в интернете».

Тем временем, якутянки продолжают в соцсетях флеш-моб #яиринавысоких, выставляя свои фото в откровенных декольте, тем самым поддерживая министра Высоких.

Алевтина ЭВЕРСТОВА

Леся ЛАРЧУК

Ирина ЕФИМОВА

Елена БОДУНОВА

Еленушка Елена

Людмила Попова